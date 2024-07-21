Переулками столицы. Четыре Самотёчных и музей, начало пути

Юрий Ильинов

Foreign Policy спрогнозировал, кто заполнит вакуум лидерства в Европе Недавние выборы в Европейский парламент и Национальное собрание Франции потрясли политический ландшафт Европы. Хотя центр Европейского союза сохранился, его политическая база сместилась. Подъем крайне правых во Франции и Германии выпотрошил правительство в Париже и ослабил правительство в Берлине, парализовав дуэт, который традиционно стоял в центре принятия решений ЕС. Об этом пишет журнал Foreign Policy. Прежде чем председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен была вновь утверждена Европейским парламентом на очередной пятилетний срок 18 июля, ей сначала пришлось вести переговоры с правыми парламентариями и премьер-министром Италии Джорджией Мелони. В целом в ЕС образовался определенный вакуум лидерства, заполнить его могли бы как признанные политики, так и новички геополитического Олимпа. Несмотря на значительное снижение статуса президента Франции Эмманюэля Макрона, Франция по-прежнему стремится к европейскому лидерству. Еще совсем недавно он был «голубем» мира в отношении России, однако сейчас готов отправить войска и самолеты для нужд Киева. Если эти заявления подлинны, они ознаменовали бы революцию во французской внешней политике. Однако остается открытым вопрос, насколько устойчивы эти новые обещания и в какой степени Макрон сможет их выполнить с новым правительством в Париже. Канцлер Германии Олаф Шольц придерживается подхода, противоположного подходу Макрона: выделяет значительные ресурсы Украине, но сокращает свою риторику. Медленный и нерешительный, немецкий лидер мог бы претендовать на общеевропейское признание, но пока что зарекомендовал себя как слишком осторожный политик. Третья модель лидерства формируется в Польше, где новое правительство сочетает сильную риторику с огромными ресурсами. В этом смысле премьер Дональд Туск представляет наиболее вероятную кандидатуру на идеологического и политического лидера всей Европы. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также ясно высказался в пользу долгосрочного перевооружения Европы. Варшава подкрепляет свои слова делами, запуская масштабное перевооружение, которое сделает Польшу одной из ведущих военных держав Европы, прогнозирует издание.