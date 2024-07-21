Переулками столицы. Четыре Самотёчных и музей, начало пути Номер дома вам известен Пронумерованных улиц и тем более переулков в Москве немало.
Переулками столицы. Четыре Самотёчных и музей, начало пути
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Юрий Ильинов
Foreign Policy спрогнозировал, кто заполнит вакуум лидерства в Европе Недавние выборы в Европейский парламент и Национальное собрание Франции потрясли политический ландшафт Европы. Хотя центр Европейского союза сохранился, его политическая база сместилась. Подъем крайне правых во Франции и Германии выпотрошил правительство в Париже и ослабил правительство в Берлине, парализовав дуэт, который традиционно стоял в центре принятия решений ЕС. Об этом пишет журнал Foreign Policy. Прежде чем председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен была вновь утверждена Европейским парламентом на очередной пятилетний срок 18 июля, ей сначала пришлось вести переговоры с правыми парламентариями и премьер-министром Италии Джорджией Мелони. В целом в ЕС образовался определенный вакуум лидерства, заполнить его могли бы как признанные политики, так и новички геополитического Олимпа. Несмотря на значительное снижение статуса президента Франции Эмманюэля Макрона, Франция по-прежнему стремится к европейскому лидерству. Еще совсем недавно он был «голубем» мира в отношении России, однако сейчас готов отправить войска и самолеты для нужд Киева. Если эти заявления подлинны, они ознаменовали бы революцию во французской внешней политике. Однако остается открытым вопрос, насколько устойчивы эти новые обещания и в какой степени Макрон сможет их выполнить с новым правительством в Париже. Канцлер Германии Олаф Шольц придерживается подхода, противоположного подходу Макрона: выделяет значительные ресурсы Украине, но сокращает свою риторику. Медленный и нерешительный, немецкий лидер мог бы претендовать на общеевропейское признание, но пока что зарекомендовал себя как слишком осторожный политик. Третья модель лидерства формируется в Польше, где новое правительство сочетает сильную риторику с огромными ресурсами. В этом смысле премьер Дональд Туск представляет наиболее вероятную кандидатуру на идеологического и политического лидера всей Европы. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также ясно высказался в пользу долгосрочного перевооружения Европы. Варшава подкрепляет свои слова делами, запуская масштабное перевооружение, которое сделает Польшу одной из ведущих военных держав Европы, прогнозирует издание.
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15 час.
Юрий Ильинов
Названо условие, без которого невозможны переговоры по Украине Политолог: переговоры по Украине возможны только после серьезного кризиса Директор Таврического информационно-аналитического центра, политолог Александр Бедрицкий считает, что в настоящий момент позиции Москвы и Запада в отношении украинского конфликта непримиримы и реальные переговоры станут возможны только после завершения кризисной ситуации, которая грозит мировой войной. Об этом сообщает РИА Новости. Сейчас, по мнению Бедрицкого, переговоры и прекращение боевых действий невозможны по двум причинам. «Никакие переговоры невозможны с Зеленским и его окружением. Зеленский не является стороной переговоров, нужны новые люди, это первое. А во-вторых, сейчас позиции непримиримые — это отражено в декларации саммита НАТО, в позиции США и отдельных европейских стран. Никто с Россией договариваться всерьез, учитывая российские интересы, не собирается. Поэтому действительно серьезные переговоры, на которых будет что-то решаться, возможны только после серьезного кризиса», считает политолог. По его словам, этот кризис невозможно имитировать, и он будет грозить скатыванием в большую войну, которой еще нужно умудриться избежать. Однако, подчеркивает эксперт, без подобной встряски, по крайней мере до периода смены элит в США никакие переговоры по Украине невозможны.
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15 час.
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