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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юртайкин о том, что сыграл за 5 команд с 2023 года: «Надоело, когда меняют. Хочется уже осесть. Хабаровск – хороший город, очень нравится мне и моей семье»

Форвард « Амура » Данил Юртайкин сказал, что ему надоело менять команды.  В трех предыдущих сезонах нападающий также играл за ЦСКА , « Трактор », «Ладу», « Нефтехимик ».

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