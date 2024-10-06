Пластилиновые Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский станут героями мультфильма

Мультипликационный фильм «Купно за едино» продолжит цикл «Пластилиновый Нижний» Герои знаменитых страниц истории Нижнего Новгорода недавно обрели форму в руках художника Натальи Лебедевой и сейчас готовятся к съёмкам.
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