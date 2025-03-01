Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Офис Нетаньяху предложил ХАМАС перемирие на период Рамадана и Песах

Офис Нетаньяху предложил ХАМАС перемирие на период Рамадана и Песах

Израильские власти выразили согласие продлить сделку о прекращении огня в секторе Газа. Как заявили в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху, временное перемирие может продлиться на период мусульманского поста Рамадан и иудейского праздника Песах.

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