Спецпосланник Трампа нарушил постоянный протокол на встречах с Путиным

Специальный посланник главы США Дональда Трампа Стив Уиткофф во время трех встреч с президентом России Владимиром Путиным не воспользовался услугами личного переводчика, что стало нарушением устоявшегося дипломатического протокола.
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