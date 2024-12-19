Треш-стримера смогут вычислить по сетевому адресу

Этим будут заниматься операторы связи через средства противодействия угрозам Операторов связи обяжут оперативно выявлять трансляции треш-стримов и сообщать в Роскомнадзор о том, откуда они ведутся, кто их автор и какой у него сетевой адрес, чтобы его можно было оперативно заблокировать.