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Петербургский дневник

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Треш-стримера смогут вычислить по сетевому адресу

Треш-стримера смогут вычислить по сетевому адресу

Этим будут заниматься операторы связи через средства противодействия угрозам Операторов связи обяжут оперативно выявлять трансляции треш-стримов и сообщать в Роскомнадзор о том, откуда они ведутся, кто их автор и какой у него сетевой адрес, чтобы его можно было оперативно заблокировать.

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