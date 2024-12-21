Хельмут Марко рассказал о реакции Цуноды на повышение Лоусона

Хельмут Марко рассказал о реакции Цуноды на повышение ЛоусонаGetty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Хельмут Марко рассказал, что лично уведомил Юки Цуноду о решении по составу Red Bull Racing на 2025 год.
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