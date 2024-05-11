Снаружи она похожа на любую другую мечеть, но внутри Шах-Чераг уникальна.Расположенная в Ширазе, Иран, она усыпан тысячами кусочков стекла, которые отражают свет во всех направлениях, создавая невероятно мистическую атмосферу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии