Снаружи она похожа на любую другую мечеть, но внутри Шах-Чераг уникальна.Расположенная в Ширазе, Иран, она усыпан тысячами кусочков стекла, которые отражают свет во всех направлениях, создавая невероятно мистическую атмосферу.