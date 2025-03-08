Свободная Пресса В Росавиации — громкий скандал, который может перерасти в международный, поскольку Россия — член ИКАО, Международной организации гражданской авиации.
Жесткая посадка: Росавиация "залетела" на миллионных взятках. Как теперь на борт самолета подниматься?
Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Геннадий, а вот тут Вы ошибаетесь. Ведь мы знаем что хохлов не было. Они появились сравнительно недавно в историческом масштабе. И фамилии ведь в Российской империи появились недавно. И фамилии несут признаки не хохлов, а регионов расселения людей. Южных, средних российских, северных, уральских. А потом всё это перемешивалось в империи . Вот моя фамилия на -ко- кончается. А предок мой , вроде у Невского был конюхом. Так мне сообщил тот, кто занялся генеалогией рода. Хорошей иллюстрацией к тому, что жуликов и воров по фамилиям не выявить, является случай с генералом Ивановым. Который стырил , до сих пор считают сколько. Злые языки утверждают, что весь бюджет Министерства обороны, кроме зарплаты Шойгу.
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1 д.
св
спивак виктор
пожизненное с конфискацией а кто будет отмазывать увольнять и следствие !
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1 д.
АК
Алекс Кузь
Где нет профсоюза, там частная собств творит преступления. Где у летчиков профсоюз.
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1 д.
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