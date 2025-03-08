Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 005 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Meerflieger
    То-есть дед твой - советская педерасня... И папа - советская педерасня... То-то они рады будут услышать... 🤔      Ну..."Сталин растворил...
  • спивак виктор
    пусть снимают фильмы за свой кошт, берут кредит в долг занимают и живут с проката с кассы и глянем сколько будут полу..."Не трогайте наши...
  • Алексей
    Этот петух спрашивает разрешения у наркоши? Не стыдно французам, что у них такой президент?Макрон обиделся н...

Жесткая посадка: Росавиация "залетела" на миллионных взятках. Как теперь на борт самолета подниматься?

Жесткая посадка: Росавиация "залетела" на миллионных взятках. Как теперь на борт самолета подниматься?

Свободная Пресса В Росавиации — громкий скандал, который может перерасти в международный, поскольку Россия — член ИКАО, Международной организации гражданской авиации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АС
Анатолий Страшко
Геннадий, а вот тут Вы ошибаетесь. Ведь мы знаем что хохлов не было. Они появились сравнительно недавно в историческом масштабе. И фамилии ведь в Российской империи появились  недавно. И фамилии несут признаки не хохлов, а регионов расселения людей. Южных, средних российских, северных, уральских. А потом всё это перемешивалось в империи . Вот моя фамилия на -ко- кончается. А предок мой , вроде у Невского был конюхом. Так мне сообщил тот, кто занялся генеалогией рода. Хорошей иллюстрацией к тому, что жуликов и воров по фамилиям не выявить, является случай с генералом Ивановым. Который стырил , до сих пор считают сколько. Злые языки утверждают, что весь бюджет Министерства обороны, кроме зарплаты Шойгу.
Ответить
1 д.
св
спивак виктор
пожизненное с конфискацией а кто будет отмазывать увольнять и следствие !
Ответить
1 д.
АК
Алекс Кузь
Где нет профсоюза, там частная собств творит преступления. Где у летчиков профсоюз.
Ответить
1 д.
наверх