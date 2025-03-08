Жесткая посадка: Росавиация "залетела" на миллионных взятках. Как теперь на борт самолета подниматься?

АС

Анатолий Страшко

Геннадий, а вот тут Вы ошибаетесь. Ведь мы знаем что хохлов не было. Они появились сравнительно недавно в историческом масштабе. И фамилии ведь в Российской империи появились недавно. И фамилии несут признаки не хохлов, а регионов расселения людей. Южных, средних российских, северных, уральских. А потом всё это перемешивалось в империи . Вот моя фамилия на -ко- кончается. А предок мой , вроде у Невского был конюхом. Так мне сообщил тот, кто занялся генеалогией рода. Хорошей иллюстрацией к тому, что жуликов и воров по фамилиям не выявить, является случай с генералом Ивановым. Который стырил , до сих пор считают сколько. Злые языки утверждают, что весь бюджет Министерства обороны, кроме зарплаты Шойгу.