Елена Маркосян: Украина просит мира, но запрещает себе переговоры

Готовность к компромиссу в Украине — это реальный шаг или тактическая пауза? Почему указы, запрещающие переговоры, до сих пор не отменены, если Киев говорит о мире? Кто в Украине сегодня обладает легитимными полномочиями? И кто заплатит за выживание простых людей в Украине? Известный политолог Елена Маркосян ответила на вопросы зрителей и читателей.