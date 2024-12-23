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Расчет РСЗО "Град" нанес артудар по боевикам ВСУ на красноармейском направлении

Расчет РСЗО "Град" нанес артудар по боевикам ВСУ на красноармейском направлении

Скриншот видео Расчет РСЗО БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" нанес артудар по скоплению боевиков и технике военнослужащих ВСУ и украинских националистов, поддержав продвижение наступающих штурмовиков на красноармейском направлении в зоне проведения спецоперации РФ.

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