Мельниченко: до трех увеличилось количество сбитых в Пензенской области БПЛА

Над Пензенской областью сбили три украинских беспилотника. Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.
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