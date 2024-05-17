Признаки улучшения спроса могут обеспечить ценам на нефть недельный прирост Татьяна АрестоваВ пятницу 17 мая цены на нефть выросли.
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