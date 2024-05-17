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Пронедра

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Признаки улучшения спроса могут обеспечить ценам на нефть недельный прирост

Признаки улучшения спроса могут обеспечить ценам на нефть недельный прирост

Признаки улучшения спроса могут обеспечить ценам на нефть недельный прирост Татьяна АрестоваВ пятницу 17 мая цены на нефть выросли.

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