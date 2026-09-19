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Новости Брянска

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Выборы в Брянской области проходят без нарушений

Выборы в Брянской области проходят без нарушений

Команда волонтёров из студентов вузов Брянска следит за ходом голосования и поддерживает связь с 3000 наблюдателями на избирательных участках.

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