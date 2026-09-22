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МИД анонсировал встречу Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке

МИД анонсировал встречу Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке

Глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио встретятся 23 сентября в Нью-Йорке. Об этом в беседе с ТАСС заявил директор Департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов в преддверии участия делегации России во главе с министром в Неделе высокого уровня Генассамблеи ООН.

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