Был ли король Артур реальной исторической личностью?

Наверное, каждый из нас хоть что-нибудь слышал об этой мифической фигуре, но насколько реальным был легендарный король? Король Артур, правитель Камелота, защитник Британии, обладатель Экскалибура и искатель Святого Грааля, несомненно, является частью легенды.