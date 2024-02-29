Был ли король Артур реальной исторической личностью?

Наверное, каждый из нас хоть что-нибудь слышал об этой мифической фигуре, но насколько реальным был легендарный король? Король Артур, правитель Камелота, защитник Британии, обладатель Экскалибура и искатель Святого Грааля, несомненно, является частью легенды.
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