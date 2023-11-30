Политолог о референдуме в Венесуэле: «Уникальное явление»

Референдум о присоединении территории Гайаны намерены провести в эти выходные в Венесуэле. Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Мария Прокофьева оценила перспективы вхождения нового региона в состав Венесуэлы и политическое значение этого решения для мира:«Николас Мадуро в это воскресенье проводит референдум по вопросу признания региона Эссекибо частью Венесуэлы.
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