Политолог о референдуме в Венесуэле: «Уникальное явление»

Референдум о присоединении территории Гайаны намерены провести в эти выходные в Венесуэле. Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Мария Прокофьева оценила перспективы вхождения нового региона в состав Венесуэлы и политическое значение этого решения для мира:«Николас Мадуро в это воскресенье проводит референдум по вопросу признания региона Эссекибо частью Венесуэлы.