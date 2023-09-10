Гауфф выграла US Open, Изидор в «Зените», ничьи Англии и Италии, новое поражение Германии, прошел матч памяти Цымбаларя, Каширина лишена трех побед на ЧМ и другие новости

КузнецовВВ

После тяжелейшего поражения на вчерашнем этапе с финишем на Турмале, где он проиграл сразу 27 минут победитель Вуэльты-2022 Ремко Эвенепул выиграл из отрыва 14-й горный пиренейский этап с набором высоты 3700 м и финишем в подъём 1-й категории, сделав победный дубль из этапов на Вуэльте Испании-2023. 23-летний бельгийский велогонщик команды Soudal Quick Step был полон решимости компенсировать победой на этапе неудачный 13-й этап. Эвенепул начал атаковать с километра ноль, дважды его и его попутчиков добирал пелотон, но через 30 км после старта он всё же отобрался в большую группу, где помимо него было ещё 23 гонщика. Ремко Эвенепул первым прошёл две вершины подъёмов высшей категории - Коль де ла Урсер (Col Hourcére, отм. 1440 м, набор высоты 976 м, протяженность 11,1 км, средний градиент 8,8%, максимальный градиент 15%) и Пуэрто де Ларрау (Puerto de Larrau, отм. 1579 м, набор высоты 1184 м, протяженность 14,9 км, средний градиент 7,9%, максимальный градиент 16%). На спуске с Коль де ла Урсер он оторвался от своих попучтиков по отрыву вместе с 32-летним французским велогонщиком Романом Барде (DSM-firmenich) за 78 км до финиша. Вместе они нарастили преимущество над соперниками и пелотоном. На вершине второго подъёма высшей категории Пуэрто де Ларрау они опережали ближайших преследователей из отрыва на 1 минуту 43 секунды, а пелотон проигрывал пять с половиной минут. На финальном подъёме Ремко Эвенепул после 120 километров в отрыве атаковал за 4 км до вершины и уехал к победе на этапе. Роман Барде не смог ответить на его ускорение и финишировал вторым, через 1 минуту 12 секунд. По итогам этапа Ремко Эвенепул переоделся в гороховую майку лидера горной классификации, где его ближайшим соперником с отставанием в 24 очка стал 26-летний австралийский гонщик команды Groupama-FDJ Майкл Сторер. Борьбы претендентов на генеральную классификацию на финальном подъёме не было. Команда Jumbo-Visma контролировала ситуацию и сохранила свои позиции в общем зачёте, и сохранила всех трех своих лидеров на первых местах общего зачета. Александр Власов по прежнему восьмой с отставанием от лидера гонки 5 минут 02 секунды