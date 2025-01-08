Операция по освобождению Курахова завершена

Николай Большаков 7 января 2024 г. В Минобороны Российской Федерации сообщили об освобождении города Курахово (ДНР), который за десять лет был превращён в мощный укрепрайон с развитой сетью подземных коммуникаций.
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