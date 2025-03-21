По-прежнему незаменим: Турция получила отсрочку от санкций США для оплаты российского газа

Будни мужчин. Все что нам интересно

После очередной просьбы в адрес Вашингтона Турция получила трехмесячное продление в исключениях по санкциям США, что позволит ей оплачивать импорт российского природного газа через Газпромбанк, находящийся под ограничениями.