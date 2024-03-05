Вселенская мясопустная родительская суббота 2024: время для поминания умерших и духовного восстановления Елена ГалицкаяС приближением 9 марта, Вселенской мясопустной родительской субботы, православные христиане готовятся встретить этот особый день, посвященный поминанию умерших.
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