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Вселенская мясопустная родительская суббота 2024: время для поминания умерших и духовного восстановления

Вселенская мясопустная родительская суббота 2024: время для поминания умерших и духовного восстановления

Вселенская мясопустная родительская суббота 2024: время для поминания умерших и духовного восстановления Елена ГалицкаяС приближением 9 марта, Вселенской мясопустной родительской субботы, православные христиане готовятся встретить этот особый день, посвященный поминанию умерших.

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