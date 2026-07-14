Выяснилось, что требует от РФ Китай за строительство «Силы Сибири-2»

В ходе визита российской делегации во главе с Владимиром Путиным в КНР Пекин явно дал понять, что для подписания контракта на строительство газопровода «Сила Сибири-2» Москве придется снизить цену на топливо.
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