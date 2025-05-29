Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 140 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Борисов
    Откровенное пи314 во.....это даже не просто люди другой культуры.........а другой цивилизации.В 90 е они вырезали изг...Полицейский, покр...
  • Sergey Ivanov
    Что касается двигателей ПД-14 и ПД-8- это верно. Первоначально самолеты проектировались под двигатели иностранного пр...«Я совершил огром...
  • Alex Nемо
    Могли бы просто сказать - на Украине процветает фашизм. Чтобы его хоть как-то замаскировать нужно это дерьмо сгноить ...RUSI (Британия): ...

«Медведев разжигает страх перед третьей мировой, США хотят остановить войну»: Келлог в истерике набросился на Россию с угрозами

«Медведев разжигает страх перед третьей мировой, США хотят остановить войну»: Келлог в истерике набросился на Россию с угрозами

БлокнотРУ Со стороны высокопоставленных американских чиновников продолжают сыпаться угрозы и оскорбления в адрес России и ее первых лиц.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Только из Афгана сбежали,атут грозят, Чемдущманы воевали? Палкаии!
Ответить
12 час.
наверх