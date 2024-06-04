В Нарьян-Маре состоялась рабочая встреча региональных уполномоченных с исполняющим обязанности прокурора Архангельской области и Ненецкого автономного округа Николаем Хлустиковым

Во встрече приняли участие региональный Уполномоченный по правам ребёнка в НАО Галина Гуляева, бизнес-омбудсмен Герман Сопочкин, Уполномоченный по правам человека Екатерина Жданова и заместитель прокурора Архангельской области и Ненецкого автономного округа Павел Матанцев.