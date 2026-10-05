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Польша увеличила расходы на военную инфраструктуру более чем в 4 раза

Польша увеличила расходы на военную инфраструктуру более чем в 4 раза

Более чем в четыре раза увеличила расходы на строительство военной инфраструктуры Инспекция поддержки Вооруженных сил Польши в 2026 году, сообщил ее глава генерал-майор Дариуш Мендрала в интервью Defence24.

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