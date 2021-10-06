Посол Украины Мельник потребовал от Германии помочь со вступлением в НАТО и ЕС

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью RND выступил с критикой политики Германии в сфере исторической памяти, заявив о том, что из-за "темных страниц прошлого" Берлин должен поспособствовать вступлению страны в ЕС и НАТО.