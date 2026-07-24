Гадание на брошках: Набиуллина о тайных знаках в нарядах

Представители Центрального банка (ЦБ) России не зашифровывают смыслы в украшениях и одежде. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.
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