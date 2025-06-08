"Киев не хочет нас забирать": почему Украина сорвала обмен пленными

Гораздо раньше может выйти из под контроля недовольство родственников живых военнопленных ВСУ. Обмен тяжелоранеными и молодыми солдатами Киев тоже игнорирует, а это была одна из главных договоренностей по итогам стамбульской встречи.
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