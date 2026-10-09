Польша экстренно закрыла границу с Украиной из-за подлёта ударных БПЛА (ВИДЕО)

Польские власти приняли решение о временном закрытии контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной на фоне ночной атаки российских беспилотных летательных аппаратов.
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