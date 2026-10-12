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Контрафронт

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Западный Берег и сектор Газа: два человека погибли и трое получили ранения в результате израильского...

Западный Берег и сектор Газа: два человека погибли и трое получили ранения в результате израильского авиаудара в районе Аль-Маваси, к северо-западу от Рафаха, на юге сектора Газа, в утренние часы.

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