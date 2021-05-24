На Донбассе за сутки шесть раз обстреляли позиции ВСУ

За минувшие сутки подразделения сепаратистов шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. В результате один военнослужащий получил осколочное ранение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в понедельник, 24 мая.