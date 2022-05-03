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«Бабушка с красным знаменем» отказалась эвакуироваться из Харьковской области

«Бабушка с красным знаменем» отказалась эвакуироваться из Харьковской области

СМИ узнали подробности о жизни бабушки, которая встретила ВСУ со Знаменем Победы.фото: 9111.ru/Lelya--> СМИ узнали подробности о жизни бабушки из Харькова, которая встретила ВСУ со Знаменем Победы и стала символом спецоперации России на Украине.

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