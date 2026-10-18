В России следует приостановить выдачу лицензий частным вузам до «наведения порядка в этой сфере и уточнения законодательства».
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Сложный вопрос о необходимости поднять уровень знаний выпускников ВУЗов, с учётом того, что (как отмечено) цель будет только "легальный способ обзавестись «корочкой» для резюме".
А кроме резюме при зачислении на должность соискателя знания не проверяют? Для частных коммерческих компаний это важно - будет работник приносить доход или просто "занимать место".
Но если госкомпания, предприятие, учреждение или структуры управления - там точно следует проверять уровень знаний выпускников частных ВУЗов.
Нынешнее высшее образование не дотягивает даже до советского техникума. ЕГЭ и платное образование угробили всё! А, ставшие во главе всей образовательной системы безграмотные чиновники, добивают эту систему вконец. Восстановлению предстоит длительный и тяжкий труд.
100%! Так и есть. мало того что и школьное образование не сравнить с Советским! Так уж высшее тем более!