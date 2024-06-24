Муфтий и Митрополит Татарстана осудили теракты в Севастополе и Дагестане

В связи с терактами в Севастополе и Дагестане в день Троицы Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл выступили с заявлением, осуждая нападения на храмы и верующих.
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