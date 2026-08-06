МИД России указывает на отказ ФРГ сотрудничать по «Северным потокам»

Власти Германии продолжают отказываться от сотрудничества с Россией в расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», несмотря на действующие международные обязательства по оказанию правовой помощи.
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