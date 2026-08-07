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Кадры, которые вы могли не видеть: прошлое в деталях

Кадры, которые вы могли не видеть: прошлое в деталях

Архивные снимки притягивают взгляд не только известными личностями или судьбоносными событиями. Гораздо интереснее разглядывать мелочи: фасоны одежды, уличные вывески, случайные взгляды и предметы, попавшие в объектив.

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