Кадры, которые вы могли не видеть: прошлое в деталях

Архивные снимки притягивают взгляд не только известными личностями или судьбоносными событиями. Гораздо интереснее разглядывать мелочи: фасоны одежды, уличные вывески, случайные взгляды и предметы, попавшие в объектив.
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