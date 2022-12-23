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Эмери поговорит с Мартинесом после его возвращения в «Астон Виллу»: «Иногда настолько сильные эмоции сложно контролировать»

Унаи Эмери высказался о поведении Эмилиано Мартинеса после финала ЧМ-2022. Вратарь сборной Аргентины получил приз лучшему голкиперу турнира в Катаре.

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