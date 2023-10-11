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Стало ясно, чем намерена Европа заменить российский газ

Стало ясно, чем намерена Европа заменить российский газ

Французский энергетический гигант TotalEnergies SE согласился покупать сжиженный газ (СПГ) у Катара в течение 27 лет и тем самым вступил в противоречие с евросоюзовскими планами полного отказа от ископаемых видов топлива после 2050 года.

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