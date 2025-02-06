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Рязанские новости

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В Рязани объявлены тендеры на перевозку пассажиров автобусами

В Рязани объявлены тендеры на перевозку пассажиров автобусами

В Рязани объявлены несколько тендеров на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

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