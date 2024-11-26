Командно-штабная машина M577 с комплексом РЭБ, бронеавтомобиль Bushmaster со складным антидроновым козырьком, МТ-ЛБ и различный автотранспорт ВСУ где-то в Курском приграничье.
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Командно-штабная машина M577 с комплексом РЭБ, бронеавтомобиль Bushmaster со складным антидроновым козырьком, МТ-ЛБ и различный автотранспорт ВСУ где-то в Курском приграничье.
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