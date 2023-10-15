Иногда выйти из воды непросто – курьез на рыбалке

Со стороны это выглядит комично, но самому автовладельцу, конечно же, не до шуток. Присоединив после рыбалки к машине прицеп с лодкой, он пытается выйти на берег, до него всего-то метров пять, но не тут-то было! Сильный ветер сдул ил и водоросли в воду, и дно реки превратилось в настоящий каток.
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