Иногда выйти из воды непросто – курьез на рыбалке

Со стороны это выглядит комично, но самому автовладельцу, конечно же, не до шуток. Присоединив после рыбалки к машине прицеп с лодкой, он пытается выйти на берег, до него всего-то метров пять, но не тут-то было! Сильный ветер сдул ил и водоросли в воду, и дно реки превратилось в настоящий каток.