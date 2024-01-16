Птица высокого полета: как «Чайка» ГАЗ-13 стала легендой советского автопрома

«Чайка» стала яркой приметой короткого расцвета нашего государства, наряду со «Спутником» и Гагариным, атомным ледоколом «Ленин», истребителем МиГ-21, крупнейшей в мире Волжской ГЭС, системой сотовой связи «Алтай-1», фильмом «Летят журавли» и поэтами-«шестидесятниками».
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