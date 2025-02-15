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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гашек о том, что Гретцки не высказывается об Украине: «Многие боятся. Закончившие карьеру игроки должны говорить – они могут спасти жизни»

– Почему об Украине высказываетесь вы, но не высказывается, например, Уэйн Гретцки? Деньги, страх? Как вы думаете? – У каждого человека свои идеи, мнение.

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