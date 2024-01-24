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Наркотики прятали "запахом": В Петербург пришла партия на миллиарды рублей - маскировка удивила

Наркотики прятали "запахом": В Петербург пришла партия на миллиарды рублей - маскировка удивила

В петербургском порту сотрудники таможни нашли в контейнере с кофе большой груз кокаина. Стоимость изъятого наркотика, который отправители пытались замаскировать запахом кофейных зёрен, оценивается в миллиарды рублей.

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