Западные СМИ: несмотря на санкции, часть компаний из Европы отказывается покидать российский рынок

Санкции, введенные странами Запада против России, в первую очередь ударили по ним самим. Так, с начала российской спецоперации, за которым последовало усиление санкционного давления на РФ, потери европейского бизнеса в нашей стране составили более 100 миллиардов евро.
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