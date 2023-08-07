Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Львов
    Лях,ты,ни чего не попутал?Скоро вернётесь под крыло РФ,тогда и узнаешь цену свободы!!¡Бывший президент ...
  • галина
    Все хорошо прекрасная маркиза.Вице-премьер прав...
  • Людмила
    ...а первый уклонист - это кровавый наркоман !💩Telegram-каналы: ...

Западные СМИ: несмотря на санкции, часть компаний из Европы отказывается покидать российский рынок

Западные СМИ: несмотря на санкции, часть компаний из Европы отказывается покидать российский рынок

Санкции, введенные странами Запада против России, в первую очередь ударили по ним самим. Так, с начала российской спецоперации, за которым последовало усиление санкционного давления на РФ, потери европейского бизнеса в нашей стране составили более 100 миллиардов евро.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх