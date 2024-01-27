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  • Сергей Витамин
    Байдена на мыло!)Своевольный Техас...
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Нужны самые жесткие меры: Байден свалил вину за миграционный кризис на Конгресс

Нужны самые жесткие меры: Байден свалил вину за миграционный кризис на Конгресс

Президент США Джо Байден выступил с заявлением относительно обостряющейся ситуации в штате Техас. Он не стал принимать ответственность за внутренние проблемы, а переложил всю вину на Конгресс, заявив, что давно хотел заняться вопросом нелегальной миграции из Мексики, но, дескать, до сих пор не получил на это разрешения.

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