Историк объяснил, почему в блокадном Ленинграде разразился голод при наличии сообщения через Ладожское озеро

Блокада Ленинграда фашистскими захватчиками в ходе Великой Отечественной войны, которая длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, унесла по некоторым данным более 800 тысяч жизней мирных жителей.
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