МИД Британии заявил о намерении привлечь Китай к ответственности за нарушения прав уйгуров

Великобритания намерена привлечь Китай к ответственности за нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), говорится в распространенном заявлении главы МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс, на которое ссылается ТАСС.