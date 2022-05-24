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МИД Британии заявил о намерении привлечь Китай к ответственности за нарушения прав уйгуров

МИД Британии заявил о намерении привлечь Китай к ответственности за нарушения прав уйгуров

Великобритания намерена привлечь Китай к ответственности за нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), говорится в распространенном заявлении главы МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс, на которое ссылается ТАСС.

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