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Заноза

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Галкин* поднял свой гонорар в 2 раза – только для русских и за шутки без политики( *-иноагент и гад, фу таким быть)

Галкин* поднял свой гонорар в 2 раза – только для русских и за шутки без политики( *-иноагент и гад, фу таким быть)

  Галкин* решил сделать нам огромное «одолжение». Так сказать, снизошёл и готов «оказать услугу», а именно… за двойной гонорар этот душевный человек готов выкинуть всю политику из своих выступлений и смешить людей просто так, нормальным человеческим юмором.

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Как в той пословице - поднять то он поднял, а кто ему это даст -
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