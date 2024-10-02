Никому не нужен: на могиле Хуциева, который ушел из жизни пять лет назад, до сих пор нет памятника

Марлен Хуциев ушел из жизни 19 марта 2019 года, но его место упокоения до сих пор не обустроено должным образом — на могиле все еще находится временный деревянный крест, а территория вокруг поросла сорняками.
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